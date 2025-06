MARDI HOUR AU CAFÉ TROPISME Montpellier 1 juillet 2025 07:00

Hérault

MARDI HOUR AU CAFÉ TROPISME 121 Rue de Font Couverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

C’est le retour du printemps, c’est le retour du Mardi Hour ! On vous propose une soirée 100% happy hour. des tapas à partager, de la musique et une offre de bières artisanales et de softs à prix tout petits !

C’est le retour du Mardi Hour ! On vous propose une soirée 100% happy hour. des tapas à partager, de la musique et une offre de bières artisanales et de softs à prix tout petits !

INFOS PRATIQUES

MARDI HOUR

18h-23h .

121 Rue de Font Couverte

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 04 08 10

English :

Spring is back, Mardi Hour is back! We’re offering a 100% happy hour evening, with tapas to share, live music and a range of craft beers and soft drinks at rock-bottom prices!

German :

Wenn der Frühling zurückkehrt, kehrt auch die Mardi Hour zurück! Wir bieten Ihnen einen Abend mit 100% Happy Hour, Tapas zum Teilen, Musik und eine Auswahl an handwerklich gebrauten Bieren und Softdrinks zu sehr günstigen Preisen!

Italiano :

La primavera è tornata e anche l’ora del martedì! Vi offriamo una serata 100% happy hour, con tapas da condividere, musica e una gamma di birre artigianali e bibite a prezzi bassissimi!

Espanol :

¡Vuelve la primavera y también la Mardi Hour! ¡Te ofrecemos una noche 100% happy hour, con tapas para compartir, música y una selección de cervezas artesanas y refrescos a precios muy bajos!

L’événement MARDI HOUR AU CAFÉ TROPISME Montpellier a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OT MONTPELLIER