MARDI JAZZ # KNOBIL Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Perpignan

MARDI JAZZ # KNOBIL
Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Palais Consulaire CCI Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 13
Début : 2026-03-24 18:30:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Une fois par mois, venez profiter d’un afterwork convivial au Palais Consulaire CCI.
Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Palais Consulaire CCI Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Once a month, come and enjoy a convivial afterwork at the Palais Consulaire CCI.
