Mardi jeux Accueil périscolaire près de la médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Mardi jeux

Accueil périscolaire près de la médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-07-15 17:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Les mardis jeux reviennent cet été pour le plus grand plaisir de vos enfants et petits-enfants !

Des après-midis pleins de rires, de découvertes et de jeux, aussi bien en intérieur qu’en plein air, les attendent !

Au programme :

Jeux de société

Jeux collectifs et participatifs

Ateliers

Goûter offert par le pôle proximité

Gratuit et sans réservation

Pour en savoir plus :

Pôle Proximité et vie du citoyen 02 32 53 70 18

English : Mardi jeux

Game Tuesdays are back this summer to delight your children and grandchildren!

Afternoons full of laughter, discovery and games, both indoors and out, await them!

On the program:

Board games

Group and participatory games

Workshops

Snack offered by the community center

Free and without reservation

For further information

Proximity and Citizen Life Centre 02 32 53 70 18

German :

Die Spieledienstage kehren diesen Sommer zurück, um Ihre Kinder und Enkelkinder zu erfreuen!

Es erwarten sie Nachmittage voller Lachen, Entdeckungen und Spiele, sowohl drinnen als auch im Freien!

Auf dem Programm stehen:

Gesellschaftsspiele

Gemeinsame und partizipative Spiele

Workshops

Vom Nachbarschaftspol angebotener Imbiss

Kostenlos und ohne Reservierung

Weitere Informationen:

Pôle Proximité et vie du citoyen 02 32 53 70 18

Italiano :

I martedì di gioco tornano quest’estate, per la gioia dei vostri figli e nipoti!

Li aspettano pomeriggi pieni di risate, scoperte e giochi, sia in casa che fuori!

In programma:

Giochi da tavolo

Giochi di gruppo e partecipativi

Laboratori

Merenda offerta dal centro comunitario

Gratuito e senza prenotazione

Per ulteriori informazioni, contattare

Centro civico e comunitario 02 32 53 70 18

Espanol :

Este verano vuelven los martes de juegos, ¡para deleite de sus hijos y nietos!

¡Les esperan tardes llenas de risas, descubrimientos y juegos, tanto dentro como fuera de casa!

En el programa:

Juegos de mesa

Juegos de grupo y participativos

Talleres

Merienda ofrecida por el centro comunitario

Gratuita y sin reserva

Para más información, póngase en contacto con

Centro Cívico y Comunitario 02 32 53 70 18

