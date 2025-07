Mardi Nocturne Saint-Sever

Mardi Nocturne Saint-Sever mardi 22 juillet 2025.

Mardi Nocturne

Cloître des Jacobins Saint-Sever Landes

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Venez déambuler dans un marché gourmand et artisanal. Venez mangé sur place, écouter de la musique, flâner, et profiter d’une ambiance estivale en centre ville.

Venez nombreux !

Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 00 02

English :

Come and stroll through a gourmet and craft market. Come and eat, listen to music, stroll and enjoy the summer atmosphere in the town center.

Come one, come all!

German : Mardi Nocturne

Schlendern Sie über einen Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt. Essen Sie vor Ort, hören Sie Musik, flanieren Sie und genießen Sie die sommerliche Atmosphäre im Stadtzentrum.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a passeggiare in un mercato gastronomico e artigianale. Venite a mangiare, ad ascoltare musica, a passeggiare e a godervi l’atmosfera estiva del centro città.

Venite uno, venite tutti!

Espanol : Mardi Nocturne

Venga a pasear por un mercado gastronómico y artesanal. Venga a comer, a escuchar música, a pasear y a disfrutar del ambiente estival en el centro de la ciudad.

Vengan todos

L'événement Mardi Nocturne Saint-Sever a été mis à jour le 2025-07-04