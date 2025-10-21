Mardi Octobre Rose à Eugénie Eugénie-les-Bains

Mardi Octobre Rose à Eugénie Eugénie-les-Bains mardi 21 octobre 2025.

Mardi Octobre Rose à Eugénie

Thermes Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

– 11h: Pilates max 12 pax, 17€ pour la ligue rdv à la salle de sport, à l’étage du secrétariat

– 14h: Atelier création de roses max 16 pax, 2€ pour la ligue, rdv à l’espace curiste avec Tiphanie

– 16h45: Gym piscine max 16 pax, 15€ pour la ligue, rdv 15 min avant aux vestiaires. Se présenter à l’entrée des soins avec un maillot de bains et des claquettes propres, serviettes et peignoirs prêtés par les thermes (30 min gym piscine et 10 min de détente dans les bassins à remous) .

Thermes Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

English : Mardi Octobre Rose à Eugénie

German : Mardi Octobre Rose à Eugénie

Italiano :

Espanol : Mardi Octobre Rose à Eugénie

L’événement Mardi Octobre Rose à Eugénie Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Tourisme Aire Eugénie