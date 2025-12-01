Mardi volant Tournoi de badminton ouvert à tous Complexe Sportif de Kerjouanneau Quimperlé

Mardi volant Tournoi de badminton ouvert à tous

Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-30 18:30:00

fin : 2025-12-30 23:00:00

2025-12-30

Venez comme vous êtes ! Ouvert à tous.

Inscription de 4 euros pour la soirée

Salle de Kerjouanneau.

Ouverture de la salle à 18h

Fin des inscriptions à 18h30

Début du tournoi 19h fin 22h30 23h

Tournoi de doubles (vous pouvez venir seul, nous vous trouverons un ou une partenaire )

Matchs par niveau

Prêt de matériels

Petite buvette sur place. .

English :

