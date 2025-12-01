Mardi volant Tournoi de badminton ouvert à tous Complexe Sportif de Kerjouanneau Quimperlé
Mardi volant Tournoi de badminton ouvert à tous
Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-30 18:30:00
fin : 2025-12-30 23:00:00
2025-12-30
Venez comme vous êtes ! Ouvert à tous.
Inscription de 4 euros pour la soirée
Salle de Kerjouanneau.
Ouverture de la salle à 18h
Fin des inscriptions à 18h30
Début du tournoi 19h fin 22h30 23h
Tournoi de doubles (vous pouvez venir seul, nous vous trouverons un ou une partenaire )
Matchs par niveau
Prêt de matériels
Petite buvette sur place. .
Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 76 27 69 66
English :
