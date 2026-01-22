Mardinale à Bouconville-Vauclair

Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03 15:30:00

Date(s) :

2026-03-03

C’est une session organisée un mardi par mois, ouverte à tous gratuitement et consacrée à des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un atelier participatif.

Ce mardi, la thématique choisie sera La paléogénomique des populations néolithiques en France du nord , organisée en partenariat avec l’Université Paris Cité, CNRS, UMR, Institut Jacques Monod en lien avec l’expo présentée au même moment dans leurs locaux…

RV au Pavillon de Vauclair à 14h !

C’est une session organisée un mardi par mois, ouverte à tous gratuitement et consacrée à des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un atelier participatif.

Ce mardi, la thématique choisie sera La paléogénomique des populations néolithiques en France du nord , organisée en partenariat avec l’Université Paris Cité, CNRS, UMR, Institut Jacques Monod en lien avec l’expo présentée au même moment dans leurs locaux…

RV au Pavillon de Vauclair à 14h ! .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s a session organized one Tuesday a month, open to all free of charge and dedicated to environmental issues, including a presentation of the day’s topic, a debate and a participatory workshop.

This Tuesday, the chosen theme is Paleogenomics of Neolithic populations in northern France , organized in partnership with Université Paris Cité, CNRS, UMR, Institut Jacques Monod, in connection with the exhibition on display at the same time on their premises?

See you at Pavillon de Vauclair at 2pm!

L’événement Mardinale à Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays de Laon