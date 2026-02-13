Mardinale à Condé-sur-Suippe

Condé-sur-Suippe Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:00:00

fin : 2026-04-07 12:30:00

Date(s) :

2026-04-07

C’est une session organisée un mardi par mois, ouverte à tous gratuitement et consacrée à des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un atelier participatif.

Ce mardi, la thématique portera sur le Chauffage au sol quid de la géothermie dans l’Aisne ? …

RV dans la commune à 9h !

Condé-sur-Suippe 02190 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

English :

It’s a session organized one Tuesday a month, open to all free of charge and dedicated to environmental issues, including a presentation of the day’s topic, a debate and a participatory workshop.

This Tuesday, the theme is Underfloor heating: what about geothermal energy in the Aisne?

RV in the commune at 9 a.m.!

L’événement Mardinale à Condé-sur-Suippe Condé-sur-Suippe a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays de Laon