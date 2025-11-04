Mardinales à Laon Laon

1 Bis Rue Edouard Branly Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 09:00:00

fin : 2025-11-04 12:00:00

Date(s) :

2025-11-04

C’est une matinée organisée chaque 2e mardi du mois, ouverte à tous gratuitement et consacrée à des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un atelier participatif.

Ce mardi, la thématique choisie sera « L’urbanisme transitoire », et se déroulera à Laon…

RV au Triangle à partir de 9h ! (durée 3h)

1 Bis Rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Every 2nd Tuesday of the month, this free morning event is dedicated to environmental issues, and includes a presentation on the topic of the day, a debate and a participatory workshop.

This Tuesday, the chosen theme is « Transitional urbanism », and will take place in Laon?

RV at the Triangle from 9am! (duration: 3 hours)

German :

Dienstag im Monat statt, ist für alle kostenlos zugänglich und widmet sich Umweltthemen, wobei das Thema des Tages vorgestellt wird, eine Diskussion stattfindet und ein partizipativer Workshop angeboten wird.

Das Thema dieses Dienstags lautet « Übergangsstädtebau » und findet in Laon statt

Treffpunkt: Triangle, ab 9 Uhr! (Dauer: 3 Stunden)

Italiano :

Si tratta di un evento mattutino organizzato ogni secondo martedì del mese, aperto a tutti gratuitamente e dedicato alle tematiche ambientali, che comprende una presentazione sul tema del giorno, un dibattito e un laboratorio partecipativo.

Questo martedì il tema prescelto sarà « Urbanistica di transizione » e si svolgerà a Laon?

Ci vediamo al Triangolo dalle 9.00! (durata: 3 ore)

Espanol :

Se trata de un acto matinal organizado cada segundo martes de mes, abierto a todos gratuitamente y dedicado a cuestiones medioambientales, que incluye una presentación sobre el tema del día, un debate y un taller participativo.

Este martes, el tema elegido será « Urbanismo de transición », y tendrá lugar en Laon?

¡Nos vemos en el Triangle a partir de las 9 de la mañana! (duración: 3 horas)

