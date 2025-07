Mardis animés Azur et Asmar Cinéma Le Palais Lourdes

Mardis animés Azur et Asmar Cinéma Le Palais Lourdes mardi 26 août 2025.

Mardis animés Azur et Asmar

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 17:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-26

De Michel Ocelot | Par Michel Ocelot

Avec Cyril Mourali, Karim M’Riba, Hiam Abbass

1 h 39 | Animation, Famille

Tarif unique 3€

à partir de 8 ans

Synopsis

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.

Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles…

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

cinema@ville-lourdes.fr

English :

From Michel Ocelot | By Michel Ocelot

With Cyril Mourali, Karim M?Riba, Hiam Abbass

1 h 39 | Animation, Family

Single price 3?

from 8 years

Synopsis

Long ago, two children were cradled by the same woman. Azur, blond-haired and blue-eyed, son of the squire, and Asmar, dark-haired and black-eyed, son of the nanny. Raised as brothers, the children are brutally separated.

But Azur, marked by the legend of the Djin Fairy told to him by his nurse, will never stop searching for her, across the seas. The two milk brothers, now grown up, each set off in search of the Fairy. Rivaling each other in daring, they set off to discover magical lands that hold as many dangers as they do wonders?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Michel Ocelot | Von Michel Ocelot

Mit Cyril Mourali, Karim M?Riba, Hiam Abbass

1 Stunde 39 Minuten | Animation, Familie

Einheitlicher Preis 3?

ab 8 Jahren

Synopsis

Vor langer Zeit wurden zwei Kinder von der gleichen Frau in den Schlaf gewiegt. Azur, blond und blauäugig, der Sohn des Schlossherrn, und Asmar, dunkelhaarig und schwarzäugig, der Sohn der Amme. Aufgezogen wie zwei Brüder, werden die Kinder brutal getrennt.

Doch Azur, der von der Legende der Dschin-Fee, die ihm seine Amme erzählte, geprägt wurde, wird nicht aufhören, sie über die Meere hinweg zu suchen. Die beiden erwachsenen Milchbrüder machen sich jeweils auf die Suche nach der Fee. Sie überbieten sich gegenseitig in ihrer Kühnheit und entdecken magische Länder, die sowohl Gefahren als auch Wunder bergen

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Michel Ocelot | Di Michel Ocelot

Con Cyril Mourali, Karim M?Riba, Hiam Abbass

1 h 39 | Animazione, Famiglia

Prezzo del biglietto singolo 3?

da 8 anni

Sinossi

Molto tempo fa, due bambini furono cullati dalla stessa donna. Azur, biondo e con gli occhi azzurri, figlio del signorotto, e Asmar, moro e con gli occhi neri, figlio della bambinaia. Cresciuti come fratelli, i bambini vengono brutalmente separati.

Ma Azur, segnato dalla leggenda della Fata Djin raccontatagli dalla nutrice, non smetterà mai di cercarla, al di là dei mari. I due fratelli di latte, ormai cresciuti, partono ciascuno alla ricerca della Fata. Sfidandosi a vicenda nell’audacia, partono alla scoperta di terre magiche che nascondono tanti pericoli quante meraviglie?

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

De Michel Ocelot | Por Michel Ocelot

Con Cyril Mourali, Karim M’Riba, Hiam Abbass

1 h 39 | Animación, Familia

Precio de la entrada individual 3?

a partir de 8 años

Sinopsis

Hace mucho tiempo, dos niños fueron acunados por la misma mujer. Azur, rubio y de ojos azules, hijo del terrateniente, y Asmar, moreno y de ojos negros, hijo de la niñera. Criados como hermanos, los niños son brutalmente separados.

Pero Azur, marcado por la leyenda del Hada Djin que le contó su nodriza, nunca dejará de buscarla, allende los mares. Los dos hermanos de leche, ya mayores, parten cada uno en busca del Hada. Rivalizando en audacia, parten al descubrimiento de tierras mágicas que encierran tantos peligros como maravillas..

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

