Mardis animés Fievel et le nouveau monde Cinéma Le Palais Lourdes

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-12 17:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

De Don Bluth | Par Judy Freudberg, Tony Geiss

1 h 17 | Aventure, Animation, Famille, Comédie musicale

Tarif unique:3€

à partir de 6 ans

Synopsis

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau Monde l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

From Don Bluth | By Judy Freudberg, Tony Geiss

1 h 17 | Adventure, Animation, Family, Musical

Price: 3?

from 6 years

Synopsis

Persecuted by cats in Russia, Fievel sets sail with his family for the New World: America. During the boat trip, Fievel falls overboard during a terrible storm and is stranded in New York harbor. Now alone, the young mouse, helped by new friends, braves all dangers to find her family?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Don Bluth | Von Judy Freudberg, Tony Geiss

1 Std. 17 | Abenteuer, Animation, Familie, Musical

Einheitlicher Preis:3?

ab 6 Jahren

Synopsis

Fievel, der in Russland von Katzen verfolgt wird, macht sich mit seiner Familie auf den Weg in die Neue Welt: nach Amerika. Auf der Schiffsreise fällt Fievel während eines schrecklichen Sturms ins Wasser und strandet im Hafen von New York. Die junge Maus ist nun auf sich allein gestellt und trotzt mit Hilfe ihrer neuen Freunde allen Gefahren, um ihre Familie zu finden

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Don Bluth | Di Judy Freudberg, Tony Geiss

1 h 17 | Avventura, Animazione, Famiglia, Musical

Prezzo del biglietto singolo:3?

da 6 anni

Sinossi

Perseguitato dai gatti in Russia, Fievel salpa con la sua famiglia per il Nuovo Mondo: l’America. Durante il viaggio in barca, Fievel cade in mare durante una terribile tempesta e rimane bloccato nel porto di New York. Ora, da solo, il giovane topo, con l’aiuto di alcuni nuovi amici, affronterà ogni pericolo per ritrovare la sua famiglia?

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Don Bluth | Por Judy Freudberg, Tony Geiss

1 h 17 | Aventura, Animación, Familiar, Musical

Precio de la entrada individual:3?

a partir de 6 años

Sinopsis

Perseguido por los gatos en Rusia, Fievel se embarca con su familia rumbo al Nuevo Mundo: América. Durante el viaje en barco, Fievel cae por la borda durante una terrible tormenta y queda varado en el puerto de Nueva York. Ahora solo, el joven ratón, con la ayuda de algunos nuevos amigos, desafiará todos los peligros para encontrar a su familia..

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

