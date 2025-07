Mardis animés Le Géant de fer Cinéma Le Palais Lourdes

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-05 17:00:00

fin : 2025-08-05

2025-08-05

De Brad Bird

1 h 25 | Action, Aventure, Animation, Science Fiction

Tarif unique: 3€

à partir de 8 ans

Synopsis:

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui sont délicieuses) ? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour chasser l’envahisseur alien et que les forces terrestres, maritimes et aériennes des militaires américains sont envoyées pour démolir le géant. Résultat une incroyable aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Brad Bird

1 h 25 | Action, Adventure, Animation, Science Fiction

Price: 3?

for ages 8 and up

Synopsis:

Something gigantic is looming on the horizon. Hogarth Hugues has just rescued a huge robot that has fallen from the sky. Now young Hogarth has a great friend and an even greater problem: how to keep the existence of a 15m steel-eating giant (with a penchant for delicious junkyard cars) a secret? The mission gets even more complicated when an inquisitive government agent arrives in town to hunt down the « alien invader », and the land, sea and air forces of the US military are sent in to demolish the giant. The result is an incredible adventure made of metal, magic and, above all, heart.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Brad Bird

1 Stunde 25 Minuten | Action, Abenteuer, Animation, Science Fiction

Einheitlicher Preis: 3?

ab 8 Jahren

Zusammenfassung der Handlung:

Etwas Gigantisches ist am Horizont zu sehen. Hogarth Hughes hat gerade einen riesigen Roboter gerettet, der vom Himmel gefallen ist. Der junge Hogarth hat nun einen sehr großen Freund und ein noch größeres Problem: Wie kann er die Existenz eines 15 Meter großen, stahlfressenden Riesen geheim halten (mit einer Vorliebe für die leckeren Autos von der Müllhalde)? Diese Aufgabe wird noch komplizierter, als ein etwas zu neugieriger Regierungsagent in die Stadt kommt, um den « außerirdischen Invasor » zu jagen, und die Land-, See- und Luftstreitkräfte des US-Militärs losgeschickt werden, um den Riesen zu zerschlagen. Das Ergebnis ist ein unglaubliches Abenteuer aus Metall, Magie und vor allem Herz.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Brad Bird

1 h 25 | Azione, Avventura, Animazione, Fantascienza

Prezzo del biglietto singolo: 3?

per bambini a partire dagli 8 anni

Sinossi:

Qualcosa di gigantesco si profila all’orizzonte. Hogarth Hughes ha appena salvato un enorme robot caduto dal cielo. Ora il giovane Hogarth ha un grande amico e un problema ancora più grande: come mantenere il segreto sull’esistenza di un gigante di 15 metri che mangia acciaio (con un debole per le deliziose auto da rottamare)? La missione si complica ulteriormente quando un agente governativo troppo curioso arriva in città per dare la caccia all' »invasore alieno » e le forze terrestri, marittime e aeree dell’esercito americano vengono inviate per demolire il gigante. Il risultato è un’incredibile avventura piena di metallo, magia e, soprattutto, cuore.

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Brad Bird

1 h 25 | Acción, Aventura, Animación, Ciencia Ficción

Precio de la entrada individual: 3?

para niños a partir de 8 años

Sinopsis:

Algo gigantesco se cierne sobre el horizonte. Hogarth Hughes acaba de rescatar a un enorme robot que ha caído del cielo. Ahora el joven Hogarth tiene un gran amigo y un problema aún mayor: ¿cómo mantener en secreto la existencia de un gigante devorador de acero de 15 metros (con predilección por los deliciosos coches de desguace)? La misión se complica aún más cuando un agente del gobierno demasiado inquisitivo llega a la ciudad para dar caza al « invasor alienígena », y las fuerzas de tierra, mar y aire del ejército estadounidense son enviadas para demoler al gigante. El resultado es una increíble aventura llena de metal, magia y, sobre todo, corazón.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Mardis animés Le Géant de fer Lourdes a été mis à jour le 2025-07-23 par OT de Lourdes|CDT65