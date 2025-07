Mardis animés Les Enfants Loups, Ame & Yuki Cinéma Le Palais Lourdes

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-19 17:00:00

fin : 2025-08-19

2025-08-19

De Mamoru Hosoda | Par Mamoru Hosoda, Satoko Okudera

1 h 57 | Animation, Fantastique

Tarif unique: 3€

à partir de 6 ans

Synopsis

Hana, une jeune femme, tombe amoureuse d’un homme mystérieux qui se révèle être un “homme-loup”. Après sa disparition, elle élève seule leurs deux enfants, Ame et Yuki, héritiers de cette double nature.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

From Mamoru Hosoda | By Mamoru Hosoda, Satoko Okudera

1 h 57 | Animation, Fantasy

Price: 3?

from 6 years

Synopsis

Hana, a young woman, falls in love with a mysterious man who turns out to be a wolf-man. After his disappearance, she is left to raise their two children, Ame and Yuki, the heirs to this dual nature.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Mamoru Hosoda | Von Mamoru Hosoda, Satoko Okudera

1 Stunde 57 Minuten | Animation, Fantasy

Einziger Preis: 3?

ab 6 Jahren

Synopsis

Hana, eine junge Frau, verliebt sich in einen mysteriösen Mann, der sich als « Wolfsmensch » entpuppt. Nach seinem Verschwinden zieht sie ihre beiden Kinder Ame und Yuki, die Erben dieser Doppelnatur, alleine auf.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Mamoru Hosoda | Di Mamoru Hosoda, Satoko Okudera

1 h 57 | Animazione, Fantastico

Prezzo del biglietto singolo: 3?

da 6 anni

Sinossi

Hana, una giovane donna, si innamora di un uomo misterioso che si rivela essere un uomo-lupo. Dopo la sua scomparsa, Hana cresce da sola i loro due figli, Ame e Yuki, eredi di questa doppia natura.

Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Mamoru Hosoda | Por Mamoru Hosoda, Satoko Okudera

1 h 57 | Animación, Fantástico

Precio de la entrada individual: 3?

a partir de 6 años

Sinopsis

Hana, una joven, se enamora de un misterioso hombre que resulta ser un hombre lobo. Después de que él desaparezca, ella cría sola a sus dos hijos, Ame y Yuki, los herederos de esta doble naturaleza.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

