Mardis animés Les Voyages de Gulliver Cinéma Le Palais Lourdes

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-29 17:00:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

De Dave Fleischer

1 h 32 | Animation

Tarif unique: 3€

à partir de 6 ans

Synopsis:

Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des marins, réussit à atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit du royaume des nains de Lilliput le découvre et part avertir son roi. Celui-ci vient de se fâcher avec son voisin, le roi Bombo de Blefuscu, dont le fils David devait épouser sa fille Glory et depuis la guerre est déclarée entre les deux royaumes. Tout Lilliput se mobilise pour ficeler le géant et le transporter jusqu’au palais. Mal accepté au début, Gulliver deviendra finalement l’allié des Lilliputiens et réussira à faire échouer l’attaque de l’armée du Roi Bombo, neutraliser ses espions et enfin, réconcilier les deux peuples. Le mariage aura lieu dans la liesse générale et Gulliver repartira sur un bateau construit par ses nouveaux amis.

En 1ʳᵉ partie Play safe de Dave Fleischer (1936) 7 min.

Un petit garçon rêve de jouer avec un train qui passe devant sa maison mais son chien l’empêche de sortir du jardin, jusqu’à ce que le téméraire garnement réussisse à échapper à la vigilance de sa nounou et à démarrer la locomotive qui roule décidément, vite, trop vite…

cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Dave Fleischer

1 h 32 | Animation

Price: 3?

for ages 6 and up

Synopsis:

One stormy night, a ship sinks and Gulliver, one of the sailors, manages to reach a beach where he falls asleep, exhausted. A night watchman from the dwarf kingdom of Lilliput discovers him and goes to warn his king. The latter has just quarreled with his neighbor, King Bombo de Blefuscu, whose son David was to marry his daughter Glory, and war has been declared between the two kingdoms ever since. The whole of Lilliput mobilizes to tie up the « giant » and transport him to the palace. Unwilling to accept him at first, Gulliver eventually becomes an ally of the Lilliputians and succeeds in thwarting the attack by King Bombo?s army, neutralizing his spies and finally reconciling the two peoples. The wedding takes place amid great rejoicing, and Gulliver leaves on a boat built by his new friends.

Part 1??: Play safe by Dave Fleischer (1936) 7 min.

A little boy dreams of playing with a train passing in front of his house, but his dog won?t let him out of the garden, until the reckless boy manages to escape his « nanny?s » vigilance and start the locomotive, which runs decidedly fast, too fast?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Dave Fleischer

1 Stunde 32 Minuten | Animation

Einziger Preis: 3?

ab 6 Jahren

Synopsis (Inhalt):

In einer stürmischen Nacht sinkt ein Schiff und Gulliver, einer der Seeleute, kann sich an den Strand retten, wo er erschöpft einschläft. Ein Nachtwächter aus dem Zwergenkönigreich Lilliput entdeckt ihn und macht sich auf den Weg, um seinen König zu warnen. Dieser hatte sich gerade mit seinem Nachbarn, König Bombo von Blefuscu, überworfen, dessen Sohn David seine Tochter Glory heiraten sollte, und seitdem herrscht Krieg zwischen den beiden Königreichen. Ganz Lilliput mobilisiert sich, um den « Riesen » zu verschnüren und ihn zum Palast zu bringen. Gulliver, der anfangs nicht akzeptiert wird, wird schließlich zum Verbündeten der Lilliputaner und schafft es, den Angriff von König Bombos Armee zu vereiteln, seine Spione auszuschalten und die beiden Völker zu versöhnen. Die Hochzeit findet unter großem Jubel statt und Gulliver reist mit einem Schiff ab, das seine neuen Freunde gebaut haben.

In Teil 1: Play safe von Dave Fleischer (1936) 7 min.

Ein kleiner Junge träumt davon, mit einem Zug zu spielen, der an seinem Haus vorbeifährt, aber sein Hund hindert ihn daran, den Garten zu verlassen

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Dave Fleischer

1 h 32 | Animazione

Prezzo del biglietto singolo: 3?

da 6 anni

Sinossi:

Una notte di tempesta, una nave affonda e Gulliver, uno dei marinai, riesce a raggiungere una spiaggia dove si addormenta, esausto. Un guardiano notturno del regno dei nani di Lilliput lo scopre e va ad avvertire il suo re. Quest’ultimo ha appena litigato con il suo vicino, il re Bombo de Blefuscu, il cui figlio David doveva sposare la figlia Glory, e da allora è stata dichiarata guerra tra i due regni. Tutta Lilliput si mobilita per legare il « gigante » e trasportarlo a palazzo. Inizialmente ostile, Gulliver diventa infine alleato dei lillipuziani e riesce a sventare l’attacco dell’esercito di re Bombo, a neutralizzare le sue spie e a riconciliare finalmente i due popoli. Il matrimonio si svolge con grande successo e Gulliver salpa su una barca costruita dai suoi nuovi amici.

Parte 1: Play safe di Dave Fleischer (1936) 7 min.

Un bambino sogna di giocare con un treno che passa davanti a casa sua, ma il suo cane gli impedisce di uscire dal giardino, finché l’imprudente ragazzo non riesce a sfuggire alla vigilanza della sua « tata » e a mettere in moto la locomotiva, che corre decisamente veloce, troppo veloce?

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Dave Fleischer

1 h 32 | Animación

Precio de la entrada individual: 3?

a partir de 6 años

Sinopsis:

Una noche de tormenta, un barco se hunde y Gulliver, uno de los marineros, consigue llegar a una playa donde se queda dormido, exhausto. Un vigilante nocturno del reino enano de Liliput lo descubre y va a avisar a su rey. Éste acaba de pelearse con su vecino, el rey Bombo de Blefuscu, cuyo hijo David iba a casarse con su hija Gloria, y desde entonces se ha declarado la guerra entre los dos reinos. Todo Liliput se moviliza para atar al « gigante » y transportarlo a palacio. Poco amistoso al principio, Gulliver acaba convirtiéndose en aliado de los liliputienses y consigue frustrar el ataque del ejército del rey Bombo, neutralizar a sus espías y reconciliar finalmente a los dos pueblos. La boda se celebra con gran éxito y Gulliver parte en un barco construido por sus nuevos amigos.

Parte 1: Play safe de Dave Fleischer (1936) 7 min.

Un niño sueña con jugar con un tren que pasa por delante de su casa, pero su perro le impide salir del jardín, hasta que el imprudente niño consigue escapar a la vigilancia de su « niñera » y poner en marcha la locomotora, que corre decididamente rápido, ¿demasiado?

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

