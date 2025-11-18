MARDIS AUX ARCHIVES COULISSE DE RESTAURATION LES OEUVRES DE TERTULLIEN (ED. 1580) Chamarandes-Choignes

MARDIS AUX ARCHIVES COULISSE DE RESTAURATION LES OEUVRES DE TERTULLIEN (ED. 1580)

Par Astrid MARTIN, conservatrice-restauratrice du patrimoine graphique

Les Œuvres complètes de Tertullien et Arnobe, livre édité en 1580 et conservé aux Archives départementales de la Haute-Marne, présentait une reliure originale très fragilisée et nécessitait d’être restauré. L’intervention, confiée en 2025, à Astrid Martin visait à stabiliser la structure du volume, le rendre de nouveau consultable et préserver son histoire matérielle. Le retour de ce précieux ouvrage dans nos fonds est l’occasion d’aborder les choix propres à la conservation-restauration matériaux, techniques et degré d’intervention, toujours définis en fonction des valeurs de l’ouvrage. Entre solidité et mémoire, comment transmettre notre patrimoine écrit sans en effacer les traces de son histoire ? .

