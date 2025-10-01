Mardis de la musique de chambre Autour de Castelnuovo- Tedesco Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence
Mardis de la musique de chambre Autour de Castelnuovo- Tedesco Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence mardi 3 mars 2026.
Mardis de la musique de chambre Autour de Castelnuovo- Tedesco
Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 18:45:00
fin : 2026-03-03 18:45:00
Date(s) :
2026-03-03
Ce concert vous propose de (re)découvrir des extraits de l’œuvre prolifique du compositeur italien Mario Castelnuovo -Tedesco (1895-1968), et notamment ses fameuses pièces où la guitare un de ses instruments favoris –
.
Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This concert invites you to (re)discover excerpts from the prolific work of Italian composer Mario Castelnuovo -Tedesco (1895-1968), and in particular his famous pieces in which the guitar one of his favourite instruments is used
L’événement Mardis de la musique de chambre Autour de Castelnuovo- Tedesco Valence a été mis à jour le 2025-10-01 par Valence Romans Tourisme