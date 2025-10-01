Mardis de la musique de chambre Autour de Castelnuovo- Tedesco Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence

Mardis de la musique de chambre Autour de Castelnuovo- Tedesco

Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence Valence Drôme

Début : 2026-03-03 18:45:00

fin : 2026-03-03 18:45:00

2026-03-03

Ce concert vous propose de (re)découvrir des extraits de l’œuvre prolifique du compositeur italien Mario Castelnuovo -Tedesco (1895-1968), et notamment ses fameuses pièces où la guitare un de ses instruments favoris –

English :

This concert invites you to (re)discover excerpts from the prolific work of Italian composer Mario Castelnuovo -Tedesco (1895-1968), and in particular his famous pieces in which the guitar one of his favourite instruments is used

