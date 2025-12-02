Mardis de la musique de chambre Autour de la sonate de Prokoviev Auditorium Maison de la Musique et de la Danse Valence
Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Début : 2025-12-02 18:45:00
fin : 2025-12-02 18:45:00
2025-12-02
Composée en 1949, oscillant entre ombres et lumières, mais toujours teintée d’humour, la Sonate pour violoncelle et piano est composée de trois mouvements
Auditorium Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
Composed in 1949, oscillating between light and shade, but always tinged with humour, the Sonata for Cello and Piano is composed of three movements:
German :
Die Sonate für Violoncello und Klavier wurde 1949 komponiert, schwankt zwischen Licht und Schatten, ist aber immer von Humor geprägt und besteht aus drei Sätzen:
Italiano :
Composta nel 1949, oscillante tra luci e ombre, ma sempre intrisa di umorismo, la Sonata per violoncello e pianoforte è composta da tre movimenti:
Espanol :
Compuesta en 1949, oscilando entre la luz y la sombra, pero siempre teñida de humor, la Sonata para violonchelo y piano consta de tres movimientos:
