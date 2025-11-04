Mardis de la musique de chambre Quatuor de cuivres Théâtre de la ville Valence

Mardis de la musique de chambre Quatuor de cuivres

Créé en 2025 par l’équipe pédagogique du conservatoire de Valence Romans Agglo, le quatuor de cuivres est ravi de vous livrer son répertoire !

Théâtre de la ville 1 place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

Created in 2025 by the teaching staff of the Valence Romans Agglo conservatory, the brass quartet is delighted to share its repertoire with you!

German :

Das 2025 vom pädagogischen Team des Konservatoriums von Valence Romans Agglo gegründete Blechbläserquartett freut sich, Ihnen sein Repertoire zu präsentieren!

Italiano :

Creato nel 2025 dal corpo docente del conservatorio di Valence Romans Agglo, il quartetto di ottoni è lieto di proporvi il suo repertorio!

Espanol :

Creado en 2025 por el profesorado del conservatorio Valence Romans Agglo, ¡el cuarteto de metales se complace en ofrecerle su repertorio!

