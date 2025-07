Mardis de l’été « Comme le vent » par la Compagnie La croisée des chemins Parc de la Gironde Coulaines

Parc de la Gironde 2 Rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Spectacle participatif de danse / acrobaties

Autour d’un mât de cocagne, cinq artistes partagent la piste avec les tout-petits, qui réagissent librement à ce qu’il se passe acrobaties, danse, portés, musique envoûtante d’un violon, une guitare électrique et une mandoline… jusqu’à un final aérien et poétique. Un moment joyeux et sensible, à vivre en famille ou entre curieux.

Spectacle en interaction avec le public, et ouvert à la participation des 18 mois/3 ans (limité à 25 enfants marcheurs maximum). .

English :

Participatory dance/acrobatics show

German :

Partizipative Tanz-/Akrobatikshow

Italiano :

Spettacolo di danza/acrobatica partecipata

Espanol :

Espectáculo participativo de danza y acrobacia

