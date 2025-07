Mardis de l’été de Coulaines KIBI par la Compagnie Lève un peu les bras Parc de la Gironde Coulaines

Début : 2025-07-22 20:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Conte chorégraphique participatif

Bienvenue dans le monde de ces deux grands enfants qui transforment tout en jeu, avec trois fois rien et une imagination débordante. Les deux comédiens vous invitent dans ce conte chorégraphique participatif à devenir

acteur d’une aventure où le corps et la voix se mêlent, laissant émerger une danse commune. La frontière entre spectateur et acteur s’efface on bouge, on rêve, on partage, on crée, ensemble. .

+33 2 43 74 35 16

English :

Participatory choreographic storytelling

German :

Choreografisches Märchen zum Mitmachen

Italiano :

Racconto coreografico partecipato

Espanol :

Cuento coreográfico participativo

