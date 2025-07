Mardis de l’été | Long Avenue Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert du groupe Long Avenue (variété française et internationale).

Restauration / crêpes / buvette sur place à partir de 19h.

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 70 44 39 72 cdfvilledieu@gmail.com

English : Mardis de l’été | Long Avenue

Concert by Long Avenue (French and international variety).

Catering / crêpes / refreshments on site from 7pm.

Fallback to the village hall in case of rain.

German :

Konzert der Gruppe Long Avenue (französische und internationale Varietät).

Restauration / Crêpes / Getränkestand vor Ort ab 19 Uhr.

Ausweichen in den Festsaal bei Regen.

Italiano :

Concerto del gruppo Long Avenue (varietà francese e internazionale).

Catering / frittelle / bar per il ristoro sul posto dalle 19.00.

In caso di pioggia, il locale di appoggio è la sala del villaggio.

Espanol :

Concierto del grupo Long Avenue (variedad francesa e internacional).

Catering / tortitas / bar a partir de las 19h.

Refuerzo en la sala del pueblo en caso de lluvia.

