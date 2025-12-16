Mardis de l’Histoire Histoire de la marine à Marseille au temps de l’arsenal des Galères (1694-1748) Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Mardis de l’Histoire Histoire de la marine à Marseille au temps de l’arsenal des Galères (1694-1748)

Mardi 20 janvier 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Histoire de la marine à Marseille au temps de l’arsenal des Galères (1694-1748) .

La Marine Nationale célèbre en cette année 2026 les quatre cents ans de sa création par Richelieu, le ministre de Louis XIII. Se souvient-on que Marseille participa à la construction, décidée en 1666 par Colbert et Louis XIV, d’une marine capable d’affronter et de dominer celles des autres États européens et méditerranéens ? Se rappelle-t-on qu’à cet effet, au XVIIe siècle, la France consacra aux galères, bateaux déjà technologiquement dépassés, environ 1 à 2 % du budget annuel de l’État ? Véritable ville dans une Marseille désormais assujettie à la monarchie et considérablement agrandie, l’arsenal devint une base logistique de tout premier ordre dont les multiples crises du XVIIIe siècle et l’obsolescence technologique des galères eurent finalement raison.



Par Annick Riani, docteur en histoire



Dans le cadre des Mardis de l’Histoire



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée d’Histoire de Marseille, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

