Mardis de l’histoire La pétanque sous l’œil de Hans Silvester et de Valérie Freschet. De Marseille à New York Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mardi 25 novembre 2025.

Mardi 25 novembre 2025 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 20:00:00

2025-11-25

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence La pétanque sous l’œil de Hans Silvester et de Valérie Freschet. De Marseille à New York .

À Marseille tout particulièrement, mais aussi à New York, la pétanque façonne les liens sociaux autant que les paysages urbains. À travers l’œuvre du photographe Hans Silvester sur la pétanque en Provence, présent lors de cette conférence, et le travail ethnographique de Valérie Feschet, la pétanque se révèle comme une clé de lecture pour découvrir la puissance évocatrice d’une mémoire partagée et une sociabilité ludique et sportive contemporaine en ville. La conférence mettra en lumière la portée historique, sociologique et ethnographique de cette esthétique du quotidien.



Par Hans Silvester, photographe et Valérie Feschet, Professeure des Universités en anthropologie sociale et culturelle, Aix Marseille Université, co-commissaire de l’exposition Pétanque ! .



Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre et gratuite à l’auditorium, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for the lecture La pétanque sous l?œil de Hans Silvester et de Valérie Freschet. From Marseille to New York .

German :

Treffpunkt im Musée d’Histoire de Marseille (MHM) für die Konferenz La pétanque sous l’il de Hans Silvester et de Valérie Freschet. Von Marseille nach New York .

Italiano :

Unitevi a noi al Musée d’Histoire de Marseille (MHM) per la conferenza La pétanque sotto l’occhio di Hans Silvester e Valérie Freschet. Da Marsiglia a New York .

Espanol :

Únase a nosotros en el Museo de Historia de Marsella (MHM) para asistir a la conferencia La petanca bajo la mirada de Hans Silvester y Valérie Freschet. De Marsella a Nueva York .

