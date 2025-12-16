Mardis de l’histoire Le Yémen et les origines de la fabuleuse aventure du café et des caféiers Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Mardis de l’histoire Le Yémen et les origines de la fabuleuse aventure du café et des caféiers

Mardi 27 janvier 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Le Yémen et les origines de la fabuleuse aventure du café et des caféiers .

Café Moka et Coffea arabica, deux expressions relatives au café qui renvoient au Yémen. La première, dans le sens de café d’excellence, nous renvoie aux temps où les Européens venaient s’approvisionner en café dans le port de Moka. La seconde est tirée de la nomenclature des plantes établie par le naturaliste suédois Linné. Il attribua au genre coffea l’attribut arabica. Il consacrait ainsi le fait encore actuel que presque tous les caféiers au monde de l’espèce arabica sont originaires du Yémen. Pendant longtemps le pays détenait un quasi-monopole de la production. Si aujourd’hui il n’occupe plus qu’une position extrêmement marginale parmi les producteurs de café, une opportunité semble se dessiner avec l’engouement d’une partie des consommateurs pour les cafés d’origine. L’entreprise Malongo, qui propose des cafés de terroir et pratique le commerce équitable, vient d’établir des contacts avec une coopérative de productrices yéménites de café.



Par Michel Tuchscherer, professeur émérite en histoire, Aix Marseille Université CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence et Jean-Pierre Blanc, Fondation Malongo



En lien avec l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre organisée par les Musées de la Ville de Marseille et le Musée du Louvre au centre de la Vieille Charité.



Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée d’Histoire de Marseille, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for the lecture Yemen and the origins of the fabulous adventure of coffee and coffee trees .

