Mardis de l’Histoire Quartier d’exil Fi khatar Belsunce Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Mardis de l’Histoire Quartier d’exil Fi khatar Belsunce

Mardi 3 février 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Quartier d’exil Fi khatar Belsunce .

Présentation du podcast Quartier d’exil réalisé sur le quartier Belsunce et imaginé par Samia Chabani pour Ancrages.



Cette création fait résonner les cultures et mémoires d’exil et documente le territoire. Elle révèle la force des histoires personnelles et collectives qui façonnent les quartiers d’enracinement des populations immigrées à Marseille. La saison consacrée à Belsunce, quartier d’ancrage historique des populations immigrées, donne la parole aux artistes, habitants, commerçants et chercheurs ayant participé à le faire connaître. Fi khatar (hommage à tribute to) Belsunce résonne comme une dédicace du répertoire raï qui a un temps trouvé refuge dans les cabarets, cafés nord-africains et boutiques du quartier.



Dans les épisodes à venir, découvrez les récits de Bouga, Halima Brahim, Mohamed Chabani, Nasser Sabeur et Michel Péraldi.



Autrice Productrice Samia Chabani, Ancrages

Réalisation Vol d’oiseau production

Avec le soutien de la Ville de Marseille et en partenariat avec Radio Grenouille



Dans le cadre des Mardis de l’Histoire



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée d’Histoire de Marseille, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for the lecture Quartier d’exil Fi khatar Belsunce .

L’événement Mardis de l’Histoire Quartier d’exil Fi khatar Belsunce Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Ville de Marseille