Mardis de l'intérim, mois de l'industrie(hors IAA) : venez rencontrer SAMSIC ! Agence RENNES NORD Rennes Mardi 18 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Le mardi 18 novembre , l’agence SAMSIC de Liffré sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous.

Le mardi 18 novembre , l’agence SAMSIC de Liffré sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous. L’agence présentera lors de ce rdv ses postes dans l’industrie Postes à pourvoir sur Liffré et 20 km aux alentours, : – à Acigné en temps plein, certains postes sont en 2*8 ou journée et parfois nuit, Usineur, Soudeur , Peintre industriel , Préparateur de commandes, Manutentionnaire accroche peinture, Monteur journée, Agent de maintenance moyens roulants, technicien de ma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T10:30:00.000+01:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine