Mardis de l’intérim, mois de l’industrie(hors IAA) : venez rencontrer SAMSIC ! Agence RENNES NORD Rennes

Mardis de l’intérim, mois de l’industrie(hors IAA) : venez rencontrer SAMSIC ! Agence RENNES NORD Rennes mardi 18 novembre 2025.

Mardis de l’intérim, mois de l’industrie(hors IAA) : venez rencontrer SAMSIC ! Mardi 18 novembre, 09h45 Agence RENNES NORD Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:45:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:45:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Le mardi 18 novembre , l’agence SAMSIC de Liffré sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous. L’agence présentera lors de ce rdv ses postes dans l’industrie Postes à pourvoir sur Liffré et 20 km aux alentours, : – à Acigné en temps plein, certains postes sont en 2*8 ou journée et parfois nuit, Usineur, Soudeur , Peintre industriel , Préparateur de commandes, Manutentionnaire accroche peinture, Monteur journée, Agent de maintenance moyens roulants, technicien de ma

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520783 »}]

Le mardi 18 novembre , l’agence SAMSIC de Liffré sera présente à l’agence France Travail Rennes Nord pour échanger avec vous. La semaine de l’industrie #TousMobilisés