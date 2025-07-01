MARDIS DE VALRAS Valras-Plage

MARDIS DE VALRAS Valras-Plage mardi 1 juillet 2025.

MARDIS DE VALRAS

Esplanade Émile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-08

2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Tout l’été à Valras-Plage, venez rencontrer nos vignerons et producteurs locaux pour un moment convivial en plein air avec l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage.

Venez à la rencontre de nos vignerons et producteurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Munissez-vous de vos tickets de dégustation et découvrez les vignerons présents

– 1er juillet Alma Cersisus, Les Vignerons de Sérignan, Domaine Mi-Côte, Domaine La Yole, AB Tourette, Domaine des 3 Angles, Domaine de Soustres, Mas Noguès, Saint Jean de la Cavalerie, les Caves Molière.

Animation musicale par Nikki Trio.

– 8 juillet Alma Cersius, Les Vignerons de Sérignan, Domaine Mi-Côte, Domaine La Yole, Les Vignerons du pays d’Ensérune, Camp Louis, Domaine Delonca, AB Tourette, Domaine des 3 Angles, Mas Noguès, Famille Fabre, Domaine Castan.

Animation musicale par Trio SAJ.

– 15 juillet Alma Cersius, Domaine Mi-Côte, Les Vignerons du Pays d’Ensérune, Camp Louis, Domaine Delonca, AB Tourette, Domaine des 3 Angles, Domaine Les Graviers, Domaine de Soustres, Domaine St Georges les Cardinelles, Mas Noguès, Domaine Valjulius.

Animation musicale par le groupe CALDERA.

– 22 juillet Les Vignerons de Sérignan, Domaine La Yole, les Vignerons du pays d’Ensérune, Mas Gabarel, Domaine Delonca, AB Tourette, Domaine des 3 Angles, Domaine St Georges les Cardinelles, Mas Noguès, Famille Fabre, Domaine Castan.

Animation musicale par Chabadas Trio.

– 29 juillet Alma Cersius, Les Vignerons de Sérignan, Domaine Mi-Côte, Domaine La Yole, Camp Louis, Domaine Delonca, AB Tourette, Domaine des 3 Angles, Domaine de Soustres, Domaine St Georges les Cardinelles, Mas Noguès, Mas Gabarel.

Animation musicale par Kiss Kiss Bang Bang.

– 5 août Alma Cersius, Domaine Mi-Côte, Domaine La Yole, les Vignerons du pays d’Ensérune, Domaine des 3 Angles, Mas Nogues, Domaine St Georges les Cardinelles, Camp Louis, Famille Fabre, Terroirs en garrigues, Valjulius, Domaine La Domitienne.

Animation musicale par C and Syl.

– 12 août Alma Cersius, Les Vignerons de Sérignan, Domaine Mi-Côte, les Vignerons du pays d’Ensérune, Camp Louis, Domaine Delonca, Domaine des 3 Angles, Domaine Les Graviers, Domaine de Soustres, Domaine St Georges les Cardinelles, Mas Noguès, Mas Gabarel.

Animation musicale par Coco Night Quintet.

– 19 août Alma Cersius, Les Vignerons de Sérignan, Domaine Mi-Côte, Domaine La Yole, les Vignerons du pays d’Ensérune, Camp Louis, Domaine Delonca, AB Tourette, Domaine St Georges les Cardinelles, Mas Noguès, Mas Gabarel, Domaine Castan.

Animation musicale par Duo du groupe Level.

Pour vous restaurer, retrouvez

– Le traiteur des halles

– Mona Liban

– La ferme Rongo

– La cabane à huîtres

– Au ptit tuk

– Events 34

– Ice loops

– Le rocher

– Philomène traiteur

Chaque mardis un groupe de musique différent viendra animer la soirée.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Esplanade Émile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 acccueil.tourisme@beziers-mediterranne.com

English :

Béziers Méditerranée Tourist Office invites you to Valras-Plage all summer long.

Come and meet our local winegrowers and producers for a convivial open-air event.

German :

Das Office de Tourisme Béziers Méditerranée, lädt Sie den ganzen Sommer über zu einem Treffen in Valras-Plage ein.

Treffen Sie unsere lokalen Winzer und Produzenten für einen geselligen Moment unter freiem Himmel.

Italiano :

Per tutta l’estate a Valras-Plage, venite a incontrare i nostri viticoltori e produttori locali per un evento conviviale all’aperto con l’Ufficio del Turismo di Béziers Méditerranée.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée le espera durante todo el verano en Valras-Plage.

Venga a conocer a nuestros viticultores y productores locales para vivir una agradable experiencia al aire libre.

L'événement MARDIS DE VALRAS Valras-Plage a été mis à jour le 2025-08-14