Cet été, embarquez pour les Mardis des rives !

Du 8 juillet au 26 août, le festival fera escale chaque mardi dans une commune du Grand Besançon située le long du Doubs.

Au programme, huit soirées musicales gratuites en plein air, autant d’occasions de découvertes et de rencontres ! Et pour faciliter l’accès de tous à cet événement, une navette de bus gratuite est proposée au départ de Besançon.

Rock, Reggae, Latino, Pop, Blues ou Chanson, la programmation, résolument éclectique, met en lumière des groupes locaux et d’ailleurs, tout en valorisant le territoire.

Pour la 12e édition de ce temps fort grand bisontin, les portes ouvriront plus tôt, dès 18h45, pour profiter encore plus longtemps de ces rendez-vous festifs et conviviaux.

Concerts gratuits, buvette restauration, stands, animations et Bibliobus

Important la réservation est recommandée pour assister aux concerts et pour utiliser la navette gratuite

Retrouvez l’ensemble des infos et la programmation sur https://www.mardisdesrives.fr/ .

