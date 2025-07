Mardis d’été « Bureau des légendes » Rue Lamartine Dole

Mardis d’été « Bureau des légendes »

Rue Lamartine Parc d'Azans Dole Jura

Gratuit

2025-07-29 20:00:00

À la croisée du conte populaire, de la magie et du théâtre d’objets, le « Bureau des Légendes » est un spectacle de rue étonnant et drôle, une approche ludique et participative d’histoires que nous connaissons tous plus ou moins, enfouies dans un inconscient collectif, terreau d’une culture millénaire qui ne demande qu’à éclore de nouveau. .

Rue Lamartine Parc d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79

