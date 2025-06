Mardis d’été So Bachata Esplanade de l’Hôtel-Dieu Dole 8 juillet 2025 19:00

Jura

Mardis d’été So Bachata Esplanade de l’Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole Jura

Gratuit

Début : 2025-07-08 19:00:00

Forte du succès des années précédentes, l’association So Bachata est de retour cette année pour deux soirées de démonstration et d’animation autour des danses latines.

Salsa, bachata, kizomba seront au programme alors venez vous déhancher au rythme de musiques ensoleillées, en compagnie de Jessica et de toute son équipe. De quoi passer de bons moments ! .

