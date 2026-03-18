Mardis du lac Place de la page Égletons
Mardis du lac Place de la page Égletons mardi 14 juillet 2026.
Mardis du lac
Place de la page Lac du Deiro Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Animations ludiques GRATUITES chaque mardi du 14 juillet au 25 août
Lieu Lac du Deiro RDV parking de la plage
De 14h30 à 18h30
Mardi 14 juillet
– CPIE
– Animation par la bib (jeux de société lectures)
Mardi 21 juillet
– Sport nature Marcillac Paddle
– Pêche
Mardi 28 juillet
– Sport nature Marcillac Canoë
– Sport nature Ussel tir à l’arc
Mardi 04 août
– CPIE
– Pêche
Mardi 11 août
– Sport nature Ussel grimpe d’arbre
– Sport nature Marcillac canoé
Mardi 18 août
– Sport nature Ussel escalade
– Animation par la bib (jeux de société lectures)
Mardi 25 août
– Pêche
– CPIE .
Place de la page Lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82
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English : Mardis du lac
L’événement Mardis du lac Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières