Mardis du lac Place de la page Égletons

Mardis du lac

Place de la page Lac du Deiro Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Animations ludiques GRATUITES chaque mardi du 14 juillet au 25 août

Lieu Lac du Deiro RDV parking de la plage

De 14h30 à 18h30

Mardi 14 juillet

– CPIE

– Animation par la bib (jeux de société lectures)

Mardi 21 juillet

– Sport nature Marcillac Paddle

– Pêche

Mardi 28 juillet

– Sport nature Marcillac Canoë

– Sport nature Ussel tir à l’arc

Mardi 04 août

– CPIE

– Pêche

Mardi 11 août

– Sport nature Ussel grimpe d’arbre

– Sport nature Marcillac canoé

Mardi 18 août

– Sport nature Ussel escalade

– Animation par la bib (jeux de société lectures)

Mardi 25 août

– Pêche

– CPIE .

Place de la page Lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82

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English : Mardis du lac

L’événement Mardis du lac Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières