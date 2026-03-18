Mardis du lac Place de la page Égletons

Mardis du lac Lac du Deiro Égletons 2026-07-14

Mardis du lac Place de la page Égletons mardi 14 juillet 2026.

Mardis du lac

Place de la page Lac du Deiro Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Animations ludiques GRATUITES chaque mardi du 14 juillet au 25 août

Lieu Lac du Deiro RDV parking de la plage
De 14h30 à 18h30

Mardi 14 juillet
– CPIE
– Animation par la bib (jeux de société lectures)

Mardi 21 juillet
– Sport nature Marcillac Paddle
– Pêche

Mardi 28 juillet
– Sport nature Marcillac Canoë
– Sport nature Ussel tir à l’arc

Mardi 04 août
– CPIE
– Pêche

Mardi 11 août
– Sport nature Ussel grimpe d’arbre
– Sport nature Marcillac canoé

Mardi 18 août
– Sport nature Ussel escalade
– Animation par la bib (jeux de société lectures)

Mardi 25 août
– Pêche
– CPIE   .

Place de la page Lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82 

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English : Mardis du lac

L’événement Mardis du lac Égletons a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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