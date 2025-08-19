Mardis Musette avec Le P’tit Bazar Place du Kiosque Montélimar

Mardis Musette avec Le P’tit Bazar Place du Kiosque Montélimar mardi 19 août 2025.

Mardis Musette avec Le P’tit Bazar

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme

Début : Mardi 2025-08-19 18:30:00

fin : 2025-08-19 22:30:00

2025-08-19

Avec un répertoire Hyper large des années 30 aux années 80, danses en ligne, l’orchestre Le P’tit Bazar surprendra très agréablement toutes les catégories d’âges et sociales.

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr

English :

With a Hyper wide repertoire from the 30?s to the 80?s, line dances, Le P?tit Bazar orchestra will pleasantly surprise all age and social categories.

German :

Mit einem breiten Hyper-Repertoire von den 30er bis zu den 80er Jahren und Linientänzen wird das Orchester Le P?tit Bazar alle Alters- und Gesellschaftsgruppen angenehm überraschen.

Italiano :

Con un vasto repertorio che spazia dagli anni ’30 agli anni ’80, e balli di linea, l’orchestra Le P?tit Bazar sarà una piacevole sorpresa per tutte le fasce d’età e sociali.

Espanol :

Con un amplio repertorio que va de los años 30 a los 80, pasando por los bailes en línea, la orquesta Le P?tit Bazar será una agradable sorpresa para todos los grupos sociales y de todas las edades.

