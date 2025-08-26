Mardis Musette avec Pauline et Alex Place du Kiosque Montélimar

Mardis Musette avec Pauline et Alex

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme

Début : Mardi 2025-08-26 18:30:00

fin : 2025-08-26 22:30:00

2025-08-26

Rendez-vous au kiosque du jardin public… Madisons, danses en ligne, pasos, tangos, valses… sans oublier bachatas, biguines… slows… et bien d’autres. Venez profiter de belles soirées et vive la fête … avec Pauline et Alex.

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr

English :

See you at the bandstand in the public garden? Madisons, line dances, pasos, tangos, waltzes? not forgetting bachatas, biguines? slows? and much more. « Come and enjoy some great evenings and party hard? with Pauline and Alex.

German :

Treffen Sie sich am Kiosk im öffentlichen Garten? Madisons, Line Dances, Pasos, Tangos, Walzer? und nicht zu vergessen Bachatas, Biguines, Slows? und viele andere. « Kommen Sie und genießen Sie die schönen Abende und das Fest »? mit Pauline und Alex.

Italiano :

Ci vediamo al palco della banda nei Giardini Pubblici? Madison, line dance, pasos, tanghi, valzer? senza dimenticare bachatas, biguines? lenti? e molto altro ancora. venite a godervi delle belle serate e a fare festa con Pauline e Alex ».

Espanol :

¿Nos vemos en el quiosco de música de los Jardines Públicos? Madisons, line dances, pasos, tangos, valses… sin olvidar bachatas, biguines… slows… y mucho más. « Ven a disfrutar de grandes veladas y a divertirte? con Pauline y Alex.

