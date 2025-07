Mardis musicaux Cluster Connection SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Cluster Connection, c’est un groupe de copains de tous âges, qui rassemble une base rythmique solide (batterie, basse, guitare, clavier) accompagné d’une section cuivre punchy (Trombone, Sax) autour de son chanteur charismatique et de ses choristes.

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

English :

Cluster Connection is a group of friends of all ages, with a solid rhythmic base (drums, bass, guitar, keyboard) accompanied by a punchy brass section (trombone, sax) around its charismatic singer and backing singers.

German :

Cluster Connection ist eine Gruppe von Freunden jeden Alters, die eine solide Rhythmusbasis (Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard) mit einer druckvollen Blechbläsergruppe (Posaune, Sax) um ihren charismatischen Sänger und ihre Chorsängerinnen versammelt.

Italiano :

I Cluster Connection sono un gruppo di amici di tutte le età, con una solida base ritmica (batteria, basso, chitarra, tastiera) e un’incisiva sezione di ottoni (trombone, sax) attorno al suo carismatico cantante e ai suoi coristi.

Espanol :

Cluster Connection es un grupo de amigos de todas las edades, con una sólida base rítmica (batería, bajo, guitarra, teclado) y una contundente sección de metales (trombón, saxo) en torno a su carismático cantante y sus coristas.

