Mardis musicaux du Conservatoire Troyes

Mardis musicaux du Conservatoire

Mardis musicaux du Conservatoire Troyes mardi 10 février 2026.

Mardis musicaux du Conservatoire

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 19:00:00
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

Place aux grands élèves avec les mardis musicaux !
Des mini-récitals dans toutes les disciplines à retrouver tout au long de l’année.

> Programme en cours d’élaboration   .

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80  conservatoire@ville-troyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mardis musicaux du Conservatoire Troyes a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne