Mardis musicaux groupe « La Frangine »

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-29 21:00:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Après plus de 10 ans, plus de 700 concerts, Angèle a le grand plaisir, auprès de François et Jean Baptiste, de vous présenter La Frangine, musiques et chansons revisitées electro pop swing.

C’est au contact des différents publics, et à l’occasion des différents concerts qu’Angèle a pu s’imprégner de diverses influences.

Avec La Frangine, la pop, le swing, l’electro et les sons d’aujourd’hui vous apporteront un métissage surprenant où s’entremêleront sourires, dance, ambiance festive.

Place de la mairie .

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

English :

After more than 10 years and over 700 concerts, Angèle is delighted to present La Frangine with François and Jean Baptiste, an electro pop swing revisited music and song.

It’s through contact with different audiences, and on the occasion of various concerts, that Angèle has been able to soak up a variety of influences.

With La Frangine, pop, swing, electro and the sounds of today will bring you a surprising mix of smiles, dance and festive atmosphere.

German :

Nach über 10 Jahren und mehr als 700 Konzerten hat Angèle das große Vergnügen, Ihnen zusammen mit François und Jean Baptiste La Frangine vorzustellen, Musik und Chansons in neuem Gewand, Elektro-Pop-Swing.

Im Kontakt mit verschiedenen Menschen und bei verschiedenen Konzerten konnte Angèle verschiedene Einflüsse aufnehmen.

Mit La Frangine werden Pop, Swing, Elektro und die Klänge von heute zu einer überraschenden Mischung, die Lächeln, Tanz und festliche Stimmung mit sich bringt.

Italiano :

Dopo più di 10 anni e oltre 700 concerti, Angèle è lieta di collaborare con François e Jean Baptiste per presentare La Frangine, una nuova interpretazione dell’electro pop swing.

Angèle ha assorbito una vasta gamma di influenze attraverso il contatto con diversi pubblici e concerti.

Con La Frangine, il pop, lo swing, l’electro e i suoni di oggi vi regaleranno un mix sorprendente di sorrisi, balli e atmosfera festosa.

Espanol :

Después de más de 10 años y más de 700 conciertos, Angèle está encantada de trabajar con François y Jean Baptiste para traerte La Frangine, una nueva visión del swing electro pop.

Angèle ha absorbido una amplia gama de influencias a través de su contacto con diferentes públicos y conciertos.

Con La Frangine, el pop, el swing, el electro y los sonidos de hoy te traerán una sorprendente mezcla de sonrisas, baile y ambiente festivo.

