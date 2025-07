Mardis musicaux Les oizos de passage SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-22 21:00:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Les Oizo de Passage, c’est l’histoire d’une rencontre… amicale, musicale et d’une envolée collective dans le Sud- Ouest.

Ensemble depuis 2019 avec l’envie de partager des compositions qui ont du sens et des reprises de tous horizons, nous invitons petits et grands à entrer dans un espace poétique, dansant et festif.

Accordant les mots et les notes comme nos personnalités et parcours éclectiques, nous sommes sensibles au vivant qui nous entoure.

Notre Univers aux couleurs du partage et de l’espoir nous font virevolter entre chansons françaises, reggae, pop rock, et balades orchestrales.

Une invitation à être ensemble . (D.R.)

Place de la mairie .

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

English :

Les Oizo de Passage is the story of a friendly, musical encounter and a collective flight to the South-West.

Together since 2019 with the desire to share meaningful compositions and covers from all horizons, we invite young and old to enter a poetic, dancing and festive space.

Tuning words and notes to our personalities and eclectic backgrounds, we are sensitive to the living world around us.

Our Universe, in the colors of sharing and hope, twirls between French songs, reggae, pop rock and orchestral ballads.

An invitation to? to « be together ». (D.R.)

German :

Les Oizo de Passage ist die Geschichte einer freundschaftlichen, musikalischen Begegnung und eines gemeinsamen Fluges in den Südwesten.

Seit 2019 sind wir zusammen, mit dem Wunsch, sinnvolle Eigenkompositionen und Coverversionen aus allen Bereichen zu teilen. Wir laden Groß und Klein ein, einen poetischen, tanzenden und festlichen Raum zu betreten.

Wir stimmen Worte und Noten auf unsere Persönlichkeit und unseren eklektischen Hintergrund ab und sind sensibel für das Leben, das uns umgibt.

Unser Universum in den Farben des Teilens und der Hoffnung lässt uns zwischen französischen Chansons, Reggae, Pop-Rock und orchestralen Balladen umherschwirren.

Eine Einladung zum ? « Zusammen sein ». (D.R.)

Italiano :

Les Oizo de Passage è la storia di un incontro amichevole e musicale e di un volo collettivo verso il Sud Ovest.

Insieme dal 2019, con il desiderio di condividere composizioni significative e cover da tutti gli orizzonti, invitiamo giovani e meno giovani a entrare in uno spazio poetico, danzante e festoso.

Accordando parole e note alle nostre personalità e ai nostri background eclettici, siamo sensibili al mondo vivo che ci circonda.

Il nostro Universo, nei colori della condivisione e della speranza, ci accompagna in un vorticoso tour di canzoni francesi, reggae, pop rock e ballate orchestrali.

Un invito a? un invito a « stare insieme ». (D.R.)

Espanol :

Les Oizo de Passage es la historia de un encuentro amistoso, musical y de una huida colectiva hacia el Suroeste.

Juntos desde 2019, con el deseo de compartir composiciones significativas y covers de todos los horizontes, invitamos a jóvenes y mayores a entrar en un espacio poético, bailable y festivo.

Sintonizando palabras y notas con nuestras personalidades y orígenes eclécticos, somos sensibles al mundo vivo que nos rodea.

Nuestro Universo, con los colores del compartir y la esperanza, nos lleva en un torbellino de chanson franc?aise, reggae, pop rock y baladas orquestales.

Una invitación a.. una invitación a « estar juntos ». (D.R.)

