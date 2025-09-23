JULIEN CLERC – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

JULIEN CLERC Début : 2026-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : JULIEN CLERC L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26