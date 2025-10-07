MARDIS STAND UP COMEDY – ESPACE GERSON Lyon

MARDIS STAND UP COMEDY Début : 2025-10-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Tous les mardis, retrouvez la crème de la crème des humoristes standuppers réunis sur la scène de Gerson ! Extraits de spectacle ou tests de nouvelles vannes, Quatre artistes et un micro pour un plateau Stand Up différent à chaque fois et orchestré par Soso La Barbe ! Un moment de rire et de détente à partager autour d’un verre !

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69