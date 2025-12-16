Mare, biodiversité & plantations pour le solstice d’hiver, suivi d’un repas partagé

Crozant Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Au sein de l’agroforêt, venez participer en famille à la conception d’une mare sauvage pour enrichir la biodiversité de cette parcelle, et à la plantation d’arbres et d’arbustes. Ce moment gratuit est ouvert à toutes et tous et à tout âge. Le chantier sera suivi d’un repas partagé pour célébrer le solstice d’hiver et les jours qui rallongent

Gratuit inscription conseillée

Tel 06 10 59 89 72 .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72

English : Mare, biodiversité & plantations pour le solstice d’hiver, suivi d’un repas partagé

L’événement Mare, biodiversité & plantations pour le solstice d’hiver, suivi d’un repas partagé Crozant a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Pays Dunois