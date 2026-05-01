Erching

Mare, mare, mare !

Erching Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez au cœur de la vie aquatique avec une exploration captivante pour découvrir les secrets des écosystèmes d’eau douce et observer les espèces

qui y foisonnent. Une aventure nature à ne pas manquer ! Au programme, des ateliers

d’observation, des explications sur le rôle des mares dans l’équilibre écologique, ainsi que

des conseils pour préserver ces habitats fragiles.

Sur inscription.

Une sortie soutenue par la région Grand EstTout public

0 .

Erching 57720 Moselle Grand Est +33 7 44 47 12 52

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English :

Dive into the heart of aquatic life with a captivating exploration to discover the secrets of freshwater ecosystems and observe the species that thrive there

that thrive there. A nature adventure not to be missed! On the program: observation workshops

and explanations of the role of ponds in the ecological balance, as well as tips for

tips on how to preserve these fragile habitats.

Registration required.

An outing supported by the Grand Est region

L’événement Mare, mare, mare ! Erching a été mis à jour le 2026-05-04 par OT DU PAYS DE BITCHE