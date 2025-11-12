Marées vertes comprendre les résistances en Bretagne CCI de Morlaix Morlaix

Marées vertes comprendre les résistances en Bretagne

CCI de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12 22:00:00

2025-11-12

Conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences.

Avec Alix Levain, chargée de recherche en anthropologie au CNRS (EMR 6004 POSSEA/AMURE, Brest).

Les proliférations d’algues vertes sont documentées en Bretagne depuis plus de cinquante ans. Elles ont connu des vies et des résonnances multiples, et se sont installées dans la vie de beaucoup comme un poids, une douleur, un objet sensible, un motif de lutte, bien au-delà des baies dans lesquelles leur existence se manifeste.

Elles ont aussi été beaucoup étudiées par la communauté scientifique, dans laquelle un consensus sur leurs causes et les leviers à activer pour obtenir une amélioration de la qualité des eaux littorales existe depuis la fin des années 1980. Comment expliquer dans ce contexte la persistance, dans le temps long, de doutes sur l’origine des marées vertes ?

Cette conférence prendra appui sur des enquêtes au long cours menées dans les bassins versants touchés par les marées vertes, pour discuter des conditions dans lesquelles se discutent et se disputent les problèmes environnementaux aujourd’hui. .

