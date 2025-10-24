Marelle : Contes et légendes Opéra de Rennes Rennes
Marelle : Contes et légendes Opéra de Rennes Rennes 15 – 17 décembre Ille-et-Vilaine
Sur réservation – payant
Le Banquet Céleste invite les enfants et leurs parents à un parcours insolite au cœur de l’Opéra de Rennes, de la rotonde à la scène. Dès 5 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-15T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-17T19:15:00.000+01:00
Opéra de Rennes Opéra de Rennes, Place de la Mairie, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 23 62 28 28