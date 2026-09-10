Mares et prairies : les petits animaux des zones humides!, Réserve naturelle nationale de l’Étang de La Horre, Rives Dervoises

Informations pratiques

Mares et prairies : les petits animaux des zones humides! Samedi 19 septembre, 14h00 Réserve naturelle nationale de l’Étang de La Horre Haute-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Recherche et observations d’insectes et autres petites bestioles autour de la mare pédagogique de la réserve naturelle.

Tout public, 2h, gratuit, facile.

Recommandations : Prévoir chaussures, jumelles et vêtements adaptés à la météo. Chiens non autorisés.

Réserve naturelle nationale de l’Étang de La Horre 10330 Lentilles Rives Dervoises 52220 Puellemontier Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/evenements »}] En plein coeur de la Champagne humide, l’étang de la Horre se situe sur l’un des principaux axes migratoires français pour les oiseaux, reliant l’Europe du nord aux contrées méridionales. Cette région constitue ainsi un site préférentiel pour le stationnement migratoire et l’hivernage de nombreuses espèces.

L’intérêt ornithologique du site a été reconnu dès le début du XXe siècle. Afin de préserver cet intérêt, et face aux menaces généralisées à l’ensemble des milieux humides, un projet de création de réserve naturelle a vu le jour dans les années 1990. Il s’est concrétisé au terme de dix années de concertation avec les acteurs locaux. Cet espace protégé comprend l’étang de la Horre lui-même, l’étang Neuf et le massif boisé les séparant, le bois du Jac.

Recherche et observations d’insectes et autres petites bestioles autour de la mare pédagogique de la réserve naturelle

© E. Gaillard