Marga Alfeirao, LOUNGE Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marga Alfeirao, LOUNGE

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 21h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

LOUNGE est un duo pour deux corps s’identifiant comme féminins.

Ensemble, Mariana Benengue et Myriam Lucas traversent des états de repos, actif et passif, utilisant la présence de l’autre pour plonger plus profondément en elles-mêmes et dans l’atmosphère. La pièce est traversée par la notion de lap dance invisible une série de gestes infimes, à peine perceptibles, où le regard lui-même devient mouvement, brouillant les frontières entre celle qui offre et celle qui reçoit. Ici, la sensualité n’est pas un ornement. En puisant dans l’érotisme et une complicité partagée, LOUNGE explore le repos (to lounge) comme un acte d’affirmation de féminités (womanhood). .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

LOUNGE is a duet for two bodies identifying themselves as feminine.

