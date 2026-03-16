Marga la Voie récital de Bharata Natyam danse du Sud de l’Inde Amanzé
Marga la Voie récital de Bharata Natyam danse du Sud de l’Inde Amanzé dimanche 5 avril 2026.
Marga la Voie récital de Bharata Natyam danse du Sud de l’Inde
chez Josiane Sarrasin Thiervoz Amanzé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Ce récital, dansé par Fanny Florentin, évoque au travers des danses présentées, les trois voies de la libération décrites dans l’hindouisme: le yoga de la dévotion, le yoga de la connaissance et le yoga de l’action. .
chez Josiane Sarrasin Thiervoz Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 39 73 49 robertthiervoz38@orange.fr
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English : Marga la Voie récital de Bharata Natyam danse du Sud de l’Inde
L’événement Marga la Voie récital de Bharata Natyam danse du Sud de l’Inde Amanzé a été mis à jour le 2026-03-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III