Margaux Saveurs Concert du 18 octobre Arsac
Margaux Saveurs Concert du 18 octobre Arsac samedi 18 octobre 2025.
Margaux Saveurs Concert du 18 octobre
Avenue de Ligondras Arsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Concert en l’église Saint-Germain d’ARSAC avec le groupe Tropical Jazz A Scopa .
Réserver 8€*
*Gratuit pour les moins de 12 ans .
Avenue de Ligondras Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 70 82
English : Margaux Saveurs Concert du 18 octobre
German : Margaux Saveurs Concert du 18 octobre
Italiano :
Espanol : Margaux Saveurs Concert du 18 octobre
L’événement Margaux Saveurs Concert du 18 octobre Arsac a été mis à jour le 2025-10-01 par Margaux Médoc Tourisme