Margaux Saveurs Concert du 18 octobre Arsac

Margaux Saveurs Concert du 18 octobre

Margaux Saveurs Concert du 18 octobre Arsac samedi 18 octobre 2025.

Margaux Saveurs Concert du 18 octobre

Avenue de Ligondras Arsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Concert en l’église Saint-Germain d’ARSAC avec le groupe Tropical Jazz A Scopa .

Réserver 8€*
*Gratuit pour les moins de 12 ans   .

Avenue de Ligondras Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 70 82 

English : Margaux Saveurs Concert du 18 octobre

German : Margaux Saveurs Concert du 18 octobre

Italiano :

Espanol : Margaux Saveurs Concert du 18 octobre

L’événement Margaux Saveurs Concert du 18 octobre Arsac a été mis à jour le 2025-10-01 par Margaux Médoc Tourisme