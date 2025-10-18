Margaux Saveurs Marché des producteurs français Margaux-Cantenac

Margaux Saveurs Marché des producteurs français Margaux-Cantenac samedi 18 octobre 2025.

4 Rue Corneillan Margaux-Cantenac Gironde

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18 2025-10-19

Marché des producteurs français des Sites Remarquables du Goût.
Dans le chai du Château Les Barraillots à MARGAUX-CANTENAC, accès libre en continu.   .

4 Rue Corneillan Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 70 82 

