Margaux Saveurs Margaux-Cantenac
Margaux Saveurs Margaux-Cantenac vendredi 16 octobre 2026.
Margaux-Cantenac
Margaux Saveurs
12 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Margaux saveurs associe le temps d’un week-end les acteurs économiques de l’AOC Margaux sur 4 communes (Arsac, Soussans, Labarde et Margaux Cantenac) volontaires pour proposer des animations, concerts et marchés aux locaux et visiteurs. .
12 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 70 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Margaux Saveurs
L’événement Margaux Saveurs Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-04-15 par Margaux Médoc Tourisme