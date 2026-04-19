Margaux-Cantenac

Margaux Saveurs

12 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Margaux saveurs associe le temps d’un week-end les acteurs économiques de l’AOC Margaux sur 4 communes (Arsac, Soussans, Labarde et Margaux Cantenac) volontaires pour proposer des animations, concerts et marchés aux locaux et visiteurs. .

12 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 70 82

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English : Margaux Saveurs

L’événement Margaux Saveurs Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-04-15 par Margaux Médoc Tourisme