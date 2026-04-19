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Margaux Saveurs Margaux-Cantenac

Margaux Saveurs Margaux-Cantenac

Margaux Saveurs Margaux-Cantenac vendredi 16 octobre 2026.

Adresse : 12 Rue de la Trémoille

Ville : 33460 Margaux-Cantenac

Département : Gironde

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif :

Margaux-Cantenac

Margaux Saveurs

12 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Margaux saveurs associe le temps d’un week-end les acteurs économiques de l’AOC Margaux sur 4 communes (Arsac, Soussans, Labarde et Margaux Cantenac) volontaires pour proposer des animations, concerts et marchés aux locaux et visiteurs.   .

12 Rue de la Trémoille Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 70 82 

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English : Margaux Saveurs

L’événement Margaux Saveurs Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-04-15 par Margaux Médoc Tourisme

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